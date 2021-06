Rüthi Frischer Wind im Rüthner Rathaus: Die Gemeindeverwaltung hat neue Mitarbeitende Seit 1. Juni arbeiten drei neue Gesichter bei der Gemeinde Rüthi: Denisa Bösch, Christine Lehmann und Marco Keel. Alle bringen Vorerfahrung mit und blicken motiviert in die Zukunft ihres neuen Arbeitsplatzes.

Das Rathaus in Rüthi. Bild: PD

Denisa Bösch. Bild: PD

(gk/red) Denisa Bösch aus Oberegg ist neue Grundbuchverwalterin. Sie hat ihre Ausbildung auf dem Grundbuchamt in der Gemeinde St. Margrethen absolviert und ist seit 2009 patentierte Grundbuchverwalterin. Der berufliche Weg führte sie anschliessend in die Gemeinden Thal, Heiden und Au, wo sie ihr geprüftes Wissen als stellvertretende Grundbuchverwalterin zur Verfügung stellen konnte. Mit der Stellenausschreibung der Gemeindeverwaltung Rüthi hat sich für Denisa Bösch eine grosse Chance eröffnet und sie freut sich, die leitende Funktion der Grundbuchverwalterin in einem Teilzeitpensum ausführen zu können.

Neue Sachbearbeiterin und neuer Leiter Einwohneramt

Christine Lehmann Bild: PD

Christine Lehmann aus Rüthi ist neue Sachbearbeiterin Technische Betriebe. Die Stellenausschreibung mit einem Pensum von 30% hat 80 Bewerber angesprochen. Die Vielzahl der qualifizierten Bewerbungen hat die Selektion nicht einfach gemacht. Christine Lehmann hat ihre kaufmännische Verwaltungslehre bei der Gemeindeverwaltung Sennwald absolviert und sich weitergebildet als Personalfachfrau mit eidg. FA, als Zivilstandsbeamtin mit eidg. FA sowie als Zeremonienleiterin mit Zertifikat. Der berufliche Weg führte sie als Verwaltungsangestellte zur Kantonspolizei und später als Zivilstandsbeamtin und für Sekretariatsaufgaben in die Stadtverwaltung Altstätten. Anschliessend amtete sie als stellvertretende Leiterin in verschiedenen Ämtern und als Zivilstandsbeamtin auf der Gemeindeverwaltung Bühler. Christine Lehmann hat vielseitige, fundierte Kenntnisse und bringt grosse berufliche Erfahrungen mit.

Marco Keel Bild: PD

Marco Keel aus Rebstein ist neuer Leiter Einwohneramt/AHV-Zweigstelle und Sachbearbeitung Bauverwaltung und Gemeindamt. Marco Keel absolvierte seine Ausbildung zum Kaufmann auf der Gemeindeverwaltung in Rebstein. Der berufliche Weg führte ihn nach Diepoldsau, wo er seit 2012 als Mitarbeiter im Bereich Finanzen und Soziales angestellt war. Seine Tätigkeit umfasste seit 2015 die Leitung des Betreibungsamtes und zusätzlich seit 2020 die Leitung des Sozialamtes und der AHV-Zweigstelle. Marco Keel hat sich an der Akademie St. Gallen weitergebildet und die Gemeindefachschule St. Gallen erfolgreich mit den Vertiefungsrichtungen Schuldbetreibungsrecht und Sozialhilfe abgeschlossen. Zudem ist er aktuell in der Ausbildung zum dipl. Rechtsfachmann HF/patentierter Rechtsagent. Marco Keel bringt viel fachliches Rüstzeug für seine neue herausfordernde und vielschichtige Arbeit mit.