Rüthi 29-Jähriger prallt mit seinem Auto in Tunnelportal und verstirbt noch vor Ort In der Nacht auf Dienstag ist es in Rüthi zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 29-Jähriger ist mit seinem Auto in ein Tunnelportal geprallt. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 3 Uhr in der Nacht auf Dienstag. Bild: BRK News

Ein 29-Jähriger war in der Nacht auf Dienstag mit seinem Auto von Rüthi in Richtung Oberriet unterwegs. Gemäss Kantonspolizei St.Gallen ist er auf der Werkstrasse auf einem geraden Streckenabschnitt aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn gelangt und frontal in ein Tunnelportal geprallt. «Das Auto wurde abgewiesen und ist auf der anderen Seite nochmals in die Betonwand geprallt», sagt Mediensprecher Hanspeter Krüsi gegenüber BRK News.

Trotz schnellem Ausrücken konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des im Kanton St.Gallen wohnhaften Fahrers feststellen. Der genaue Unfallhergang wird von der Polizei derzeit abgeklärt. Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei, der Rettungsdienst, ein Notarzt, die zuständige Feuerwehr sowie die Staatsanwaltschaft. (nat)