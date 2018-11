Rhenusana nabelt sich ab Die Rheintaler Krankenkasse Rhenusana zieht nächsten Frühling ins Wohn- und Geschäftshaus 36,5 Grad an der Widnauerstrasse 6 in Heerbrugg. Susi Miara

Die Rhenusana hat im Erdgeschoss an der Widnauerstrasse 6 in Heerbrugg die ganze verbleibende Gewerbefläche mit total 500 Quadratmetern gemietet. (Bild: Susi Miara)

«Hier an der Heinrich-Wild-Strasse in Heerbrugg werden wir als öffentliche Krankenkasse nicht richtig wahrgenommen», sagt Guido Mitterer, Geschäftsführer der Rhenusana. 18 Jahre war die Rhenusana Mieterin der Leica Pensionskasse, was früher als Betriebskrankenkasse der Leica auch verständlich war. Seit 1996 ist die Rhenusana nun eigenständig und möchte auch optisch besser wahrgenommen werden. «Für uns ist die Trennung von der Leica auch eine Art Abnabelung», sagt Guido Mitterer. Aus diesem Grund sei bereits die Niederlassung in Oberriet Anfang Oktober an die Staatstrasse umgezogen. Der Hauptsitz der Rhenusana soll jedoch auf jeden Fall in Heerbrugg bleiben. «Wir haben drei Objekte angeschaut und uns schliesslich für das Wohn- und Geschäftshaus 36,5 Grad entschieden», sagt Guido Mitterer. Dabei habe sowohl die Lage als auch der Preis eine Rolle gespielt.

Weitere Gründe für den Standortwechsel waren die engen Platzverhältnisse sowie die komplizierten Arbeitsabläufe, da sich die Büroräume auf zwei Stockwerken befinden.

An der Widnauerstrasse hat die Rhenusana 500 Quadratmeter Gewerbefläche im Untergeschoss gemietet. Bis April 2019 soll der Ausbau fertig sein. Geplant sind Grossraumbüros, Kundenbesprechungsräume, Sitzungssimmer und ein Begegnungsraum.

Die Rhenusana Krankenkasse mit Sitz in Heerbrugg beschäftigt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut rund 11 000 Versicherte.