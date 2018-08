Rheintaler Teams noch sieglos

2. Liga inter Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der FC Widnau beim FC Dübendorf auf dem Sportplatz Zelgli. Der Aufsteiger von der Aegeten ist nach zwei Spielen in sei-ner insgesamt zehnten Interregio-Saison noch sieglos: Auf das 0:0 in Bazenheid folgte eine 1:2-Heimniederlage gegen Blue Stars. Auch die Dübendorfer haben erst einen Punkt auf ihrem Konto – 0:2 gegen Frauenfeld und 2:2 in Wil lauten die bisherigen Resultate. Dübendorf ist 2017 in die 2. Liga interregional aufgestiegen und beendete die Premierensaison in der Gruppe 6 auf dem achten Platz. (ys)