Rheintaler gewinnen Wirtschaftspreis Das Team hat untersucht, wie sich die Abschaffung des Eigenmietwerts auf die Kantonalbank auswirken würde.

Das siegreiche Projektteam aus dem Rheintal freut sich über seinen Erfolg, von links: Pascal Koller (St. Gallen, Projektleiter), Adel Fazlic (Altstätten), Yves Grundlehner (St.Margrethen), Matthias Bleiker (Kriessern), Benjamin Hasler (Altstätten). (Bild: pd)

(pd) Während vier Monaten und rund 800 Arbeitsstunden hatten 45 studentische Teams an einem Praxisprojekt gearbeitet. Sechs davon qualifizierten sich für den diesjährigen WTT Young Leader Award der Fachhochschule St. Gallen (FHS) und wurden am Montag in der Tonhalle St. Gallen vor rund 650 Gästen ausgezeichnet. Der Leiter der FHS-Wissenstransferstelle und Gastgeber des Events, Professor Peter Müller, fasste den Einsatz der Studentinnen und Studenten süffisant zusammen: «Sie händ ghirnet, gschuftet, glitte und gliferet!»

Berufstätige Studenten siegen

In der Kategorie Marktforschung hat ein Team aus dem Rheintal gewonnen, das im Auftrag der St.Galler Kantonalbank untersuchte, wie sich die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung auf das Kundenverhalten und auf die Bankbilanz auswirken würde. Jurymitglied Christof Oswald, Personalchef bei Bühler, zeigte sich besonders davon beeindruckt, dass die Sicht der Kunden in dem Projekt breiten Raum bekam. Der studentische Projektleiter Pascal Koller wies darauf hin, dass alle in seinem Team berufstätige Studierende sind und 60 oder mehr Prozent arbeiten.

Aus einer repräsentativen Kundenbefragung konnte laut Student Yves Grundlehner unter anderem die Erkenntnis gewonnen werden, dass eine Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung bei vielen Kunden zu Rückzahlungen von Hypotheken führen würde. Gleichzeitig bestehe bei den Kunden ein grosses Bedürfnis nach Beratung in diesem komplexen Thema. Manuela Inauen, Leiterin Kreditprodukte bei der St.Galler Kantonalbank, zeigte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen in einem für die Bank wichtigen Bereich: Jedes dritte Eigenheim in der Region werde von der St.Galler Kantonalbank finanziert.

Auf dem zweiten Platz landete das schweizerisch-amerikanische Team, das für Leica Geosystems eine Markteintrittsstrategie für ein neues Produkt in den USA erarbeitete. Weiter wurde ein Young Leader Award für Managementkonzeption vergeben. Er ging an ein Team, das für Fehr Braunwalder, ein Unternehmen aus St. Gallen im Bereich Befestigungstechnik und Werkzeuge im Holzbau, ein Markteintrittskonzept für die Expansion auf den deutschen markt erarbeitet hat.