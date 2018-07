Rheintaler Boxer erfolgreich Die beiden Heerbrugger Mathäus de Sousa und Muhammed Temizer gewinnen ihre Kämpfe. Sousa durch technischen K. o. vorzeitig, Temizer erreicht einen Punktesieg.

Matheus de Sousa (v.l.) und Muhammed Temizer vom BC Rheintal gewannen ihre Kämpfe. (Bild: pd)

Am vergangenen Sonntag kämpfte eine Ostschweizer Auswahl, dabei auch zwei Mitglieder des BC Rheintal, Au, in Sonthofen. Der Veranstalter war der Box Club Lindenberg, der sich Verstärkung aus ganz Bayern geholt hatte. Gut 300 Boxfans sahen neun spannende Vergleichskämpfe. Die Ostschweizer konnten den Vergleich mit 13:5 Punkten für sich entscheiden.

Zu den Siegern zählte im zweiten Kampf Mathäus de Sousa aus Heerbrugg. Sein Kontrahent, Angelo Coppola vom BC Augsburg, musste schon in der ersten Runde harte Treffer einstecken. In Runde zwei wurde er bis acht angezählt. In der letzten Runde hatte sein Trainer ein Einsehen und warf das Handtuch. So wurde Mathäus de Sousa Sieger durch technischen K. o. Im fünften Kampf bekam es der junge Heerbrüggler Muhammed Temizer mit Lukas Hartung vom BC Sonthofen zu tun. Hartung hat von seinen zehn Kämpfen deren sieben gewonnen. Temizer musste in der ersten Runde alle Kraft und Erfahrung einsetzen, um sie ausgeglichen zu gestalten. In Runde zwei ging er mit Geraden, zum Kopf und Körper gegen den Rechtsausleger vor. Er gewann diese wie auch die letzte Runde. Somit konnte Temizer den Ring als Sieger verlassen.

Besonders freute sich Trainer Walter Walser vom BC Rheintal darüber, dass seine Anweisungen befolgt und im Ring umgesetzt wurden. Er hofft, die Erfolgskurve geht weiter nach oben. Damit im Oktober, an der Boxnacht, eigene Kämpfer im Ring stehen, wenn es heisst «Ring frei». (pd)