Rheintal Zwei Diebstähle mit ähnlichem Vorgehen verübt – gleiche Täterschaft nicht auszuschliessen In Altstätten und Oberriet brachen unbekannte Täterschaften am Dienstagvormittag in Liegenschaften ein. In beiden Fällen wurde jeweils ein Tresor aufgebrochen oder entwendet.

Symbolbild: Kapo SG

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 12.15 Uhr, ist eine unbekannte Täterschaft sowohl in ein Einfamilienhaus als auch in eine weitere Liegenschaft im Oberrheintal eingebrochen, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung. In beiden Fällen wurde auf gewaltsame Weise jeweils ein Tresor aufgebrochen oder entwendet.

In Altstätten in Zung hat sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Sie durchsuchte die Räumlichkeiten und brach einen Tresor auf. Daraus entnahm sie zwei Pistolen sowie Bargeld im Wert von mehreren hundert Franken. Es entstand Sachschaden im Wert von über tausend Franken.

In Oberriet in Metteln hat sich eine unbekannte Täterschaft durch eine unverschlossene Tür Zutritt zu einer Liegenschaft verschafft. Im Gebäude wurden die Räumlichkeiten durchsucht und ein Tresor mit bis anhin unbekanntem Inhalt gestohlen.

Weiter schreibt die Kantonspolizei im Communiqé, dass aufgrund des ähnlichen Vorgehens in beiden Fällen nicht auszuschliessen sei, dass es sich um die gleiche Täterschaft handelt. (kapo/vat)