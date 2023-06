Rheintal Wohnungsbrand in Diepoldsau löst Grosseinsatz aus – rund 100'000 Franken Sachschaden Ein Grossaufgebot der Feuerwehr sowie der St.Galler Kantonspolizei rückten am Dienstagvormittag wegen eines Wohnungsbrandes aus. Eine Person erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung.

Video: CH Media

Am Dienstagvormittag wurde der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen ein Brand im zweiten Stock eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses in Diepoldsau gemeldet. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen, sowie rund 50 Beteiligte mehrerer Feuerwehren rückten daraufhin aus, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen und die Wohnung entlüften. In der betroffenen Wohnung, wie auch in der Wohnung im ersten Stock, war zum Zeitpunkt des Brandes niemand Zuhause. Im dritten Stock befand sich eine 55-jährige Frau. Sie erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht.

Die Brandursache ist momentan noch Gegenstand von Untersuchungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 100’000 Franken. (kapo/sae)