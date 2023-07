Wegen der Hitze: Blasen- und Rauchbildung in Tankcontainer für Sondermüll – Mitarbeiter atmet Dämpfe ein und verletzt sich unbestimmt

Am Dienstag ist der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen gegen Mittag eine chemische Reaktion in einer Firma an der Rheinstrasse gemeldet worden. Ein 36-jähriger Mitarbeiter hat die entstandenen Dämpfe eingeatmet und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.