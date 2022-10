Rheintal Von Marroni bis Thermoleggings: Die Kilbi-Saison fand in Rüthi ihren Abschluss – mit regem Marktbetrieb und Blasmusik Am Sonntag endete die Kilbi-Saison in Rüthi. Viele Besucherinnen und Besucher genossen die vielfältigen Angebote.

Frieren musste an der Rüthner Kilbi niemand. Marroni waren trotzdem begehrt. Bild: Cassandra Wüst

Der Herbst zeigte sich am Sonntag von seiner schönsten Seite: Bei sonnigen 20 Grad war das ganze Dorf auf den Beinen und zahlreiche Interessierte aus dem Rheintal besuchten die Rüthner Kilbi.

Das lag wohl auch am vielfältigen Angebot: von Marroni über Thermoleggings, schottischem Whiskey, Selbstgestricktem, einer Schiessbude, Spielzeug und einem ganzen Stand voller Pokémon-Artikel. Rhema-Messeleiter Simon Büchel, Bruder Raphael Büchel und Onkel Guido Hutter waren ebenfalls vor Ort und boten an ihrem Stand «Ferdinand Beef» frische Fleischprodukte an.

Währenddessen unterhielt das Nachwuchskorps der Musikgesellschaft Rüthi die Marktbesucher zwischen Autoscooter und Karussell. Ein rundum gelungener Abschluss der Rheintaler Kilbi- Saison.