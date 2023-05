Schlechte Sicht: Lernfahrerin verursacht Unfall beim Einbiegen in eine Strasse

Am Sonntag kurz nach 15 Uhr sind auf der Unterdorfstrasse in Widnau zwei Autos zusammengestossen. Beteiligt waren eine 18-jährige Lernfahrerin und ein 35-jähriger Mann. Der Autofahrer wurde verletzt, eine achtjährige Mitfahrerin in dessen Wagen wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.