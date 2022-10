Rheintal Kollisionen mit E-Bike und Motorrad: Zwei Verletzte in Rebstein und Au Gleich zwei Personen wurden bei Unfällen im Rheintal verletzt. In Au wie auch in Rebstein ist es zu Kollisionen mit einem Auto gekommen. Es entstanden Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Ein 82-jähriger Mann ist am Sonntag in Rebstein mit seinem E-Bike auf der Sackstrasse in Richtung Rietstrasse unterwegs gewesen. An der Verzweigung beabsichtigte er auf die Rietstrasse in Richtung Kriessern einzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 63-jährige Frau mit ihrem Auto von Kriessern in Richtung Rebstein. Aus bislang unbekannten Gründen übersah der E-Bike-Fahrer das Auto.

In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem E-Bike und dem Auto, wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Montag schreibt.

Beim Unfall in Rebstein entstand Sachschaden im Wert von mehreren tausend Franken. Bild: Kapo SG

Der 82-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Rega im Einsatz - Hauptstrasse musste gesperrt werden

Und auch in Au ist es zu einer Kollision gekommen. Hier kollidierte ein Auto mit einem Motorrad.

Der 38-jährige Motorradfahrer verletzte sich unbestimmt beim Unfall in Au. Bild: Kapo SG

Ein 18-jähriger Mann ist am Sonntag, kurz nach 17.40 Uhr, mit seinem Auto auf der Walzenhauserstrasse in Richtung Verzweigung Hauptstrasse gefahren. Dort bog er in die Hauptstrasse ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der Hauptstrasse von St.Margrethen in Richtung Heerbrugg. In der Folge kam es zur Kollision, wie die St.Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Beim Unfall wurde der 38-Jährige unbestimmt verletzt und musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Es entstand Sachschaden von rund 10’000 Franken. Nebst Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen waren der Rettungsdienst sowie die Rega mit einem Notarzt vor Ort. Die Hauptstrasse musste während der Unfallaufnahme zwischen dem Kreisel und dem Kirchplatz gesperrt werden. (kapo/lex)