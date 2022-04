Rheintal Kollision zwischen Traktor und Auto in Lüchingen: Zwei Mädchen und zwei Männer verletzt Am Ostersamstag ist es in Lüchingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Traktor gekommen. Beim Versuch, einer Hauswand auszuweichen, kippte der Traktor zur Seite. Zwei Mädchen und zwei Erwachsene wurden leicht verletzt.

Auf dem Traktor sassen ein 69-Jähriger und zwei Mädchen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Ein 69-jähriger Mann fuhr mit seinem Traktor von Rebstein herkommend in Richtung Altstätten. Auf dem Traktor fuhren ebenfalls zwei Mädchen mit. Vor dem Mann fuhr ein Auto, welches von einem 20-jährigen Mann gelenkt wurde. Dieser verlangsamte seine Fahrt. Der Traktorfahrer interpretierte dies als Anhalten am Strassenrand. Er wechselte auf den linken Fahrstreifen und bemerkte, dass der Autofahrer nach links abbiegen wollte. Daraufhin kollidierte das Auto mit dem Traktor, wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Der Traktorfahrer machte daraufhin eine ruckartige Lenkbewegung, um eine Kollision mit einer Hausmauer zu verhindern. Dies führte jedoch dazu, dass der Traktor ins Ungleichgewicht kam und auf die linke Seite kippte. Der Autofahrer konnte sein Auto unter Kontrolle bringen und an den rechten Strassenrand fahren.

Beim Abbiegen kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Durch die Kollision wurden beide Fahrer, sowie die auf dem Traktor mitfahrenden Mädchen leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Die beiden leicht verletzen Fahrer, mussten nicht ins Spital eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden von rund 13’000 Franken. (kapo/stm)