Kantonspolizei nimmt mutmasslichen Einbrecher in Altstätten fest

Am Sonntag um 18 Uhr hat ein aufmerksamer Bürger einen mutmasslichen Einbruch in ein Restaurant an der Kriessernstrasse beobachtet und gemeldet. Eine Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen konnte den 41-jährigen Algerier anhalten und festnehmen.