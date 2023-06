Rheintal Grosseinsatz in Diepoldsau: Mehrfamilienhaus steht in Flammen – eine Person im Spital In Diepoldsau brennt seit Dienstagvormittag ein Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr sowie die Kantonspolizei sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an.

Die Kantonspolizei sowie die Feuerwehr sind mit einem Grossaufgebot ausgerückt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

An der Diepoldsauer Dammstrasse steht seit Dienstagvormittag ein Mehrfamilienhaus in Flammen. Feuerwehr und Polizei sind mit einem Grossaufgebot ausgerückt, wie Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today bestätigt.

Die Einsatzkräfte sind – Stand Dienstagmittag – weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt. «Es ist mindestens eine Person verletzt, diese musste ins Spital gebracht werden», so Krüsi.

Da der Brand in einem Quartier liegt und nicht an der Hauptdurchfahrt in Diepoldsau, bestehen momentan keine Einschränkungen für den Verkehr. (sae)

Update folgt...