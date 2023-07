Berneck Fahrunfähige Autofahrerin gerät in Gegenfahrbahn und kracht in Motorrad Unfall Am Dienstag ist es auf der Tigelbergstrasse in Berneck zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das Auto einer 51-jährigen Frau geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem Motorrad einer 35-jährigen Frau zusammen.

Die Autofahrerin geriet in die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Motorrad. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Eine 51-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto von Berneck in Richtung Walzenhausen. Unterhalb der Verzweigung Rüdenstrasse geriet ihr Auto in der Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte in das entgegenkommende Motorrad einer 35-jährigen Frau. Dabei wurde die Motorradfahrerin laut St.Galler Kantonspolizei leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Kontrolle.

Die 51-jährige Autofahrerin wurde als fahrunfähig eingestuft. Sie musste auf Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eine Blut- und Urinprobe abgeben. Der Führerausweis wurde ihr auf der Stelle abgenommen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in der Höhe von rund 5’000 Franken. (kapo)