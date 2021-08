Rheintal Ein Angebot gegen Langeweile und für Reiselustige: Rund 50 Museen bieten Familien den Eintritt für einen Franken an Am kommenden Sonntag, dem 8. August, ist es soweit: Etwa 50 Museen in Vorarlberg, im Liechtenstein sowie im Kanton St.Gallen heissen Familien mit einem Spezialprogramm willkommen.

Die Markthallte in Altenrhein: Ein Bauwerk vom Künstler Hundertwasser.

Bild: Christof Sonderegger

Die meisten haben den ständigen Regen vermutlich satt und sind vom Fernweh nach Sonne, Strand und Meer geplagt. Auch wenn mit dem Wetter im Rheintal nicht zu verhandeln ist, lädt das Kulturprogramm «Reiseziel Museum» die gesamte Familie auf eine Entdeckungsreise ein.

Insgesamt bieten 50 Museen in Vorarlberg, Liechtenstein und im Kanton St.Gallen das Spezialangebot für Familien an. Am kommenden Sonntag, 8. August, wird es zum zweiten Mal in diesem Sommer durchgeführt, der dritte Anlass findet am 5. September statt. Für den Eintrittspreis von einem Franken beziehungsweise einem Euro pro Person kann von 10 bis 17 Uhr eine Reise durch die Museen unternommen werden.

Von Motorrädern bis hin zu Fotografien

Auch in der Region nehmen mehrere Museen am Programm teil. Durch das vielfältige Angebot ist für alle jungen Entdecker etwas Spannendes dabei. Mit den alten Flug- und Fahrzeugen im FFA-Museum Altenrhein kann man zwar keine Weltreisen mehr unternehmen – dennoch laden sie zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Auch das Motorradmuseum Wüst in Oberriet lässt die Herzen von Motorenfans höher schlagen. Wer lieber in die Märchenwelt eintauchen möchte, dem empfiehlt sich ein Besuch im Gemeindemuseum Rothus in Oberriet oder in der Markthalle des Künstlers Hundertwasser in Altenrhein. Das Ortsmuseum Rüthi lädt dazu ein, die Kindheit der Grosseltern mitzuerleben. All jene, die immer noch nicht vom Reisefieber genesen sind, nimmt der Profifotograf Christof Sonderegger im Ortsmuseum Altes Öchsli in Thal mit auf eine fotografische Weltreise.

Beim ersten Museumsbesuch bekommen Kinder einen Holzkoffer und einen Museumsreisepass. Sie leiten die Entdeckungstour der Familie. In allen Museen dürfen sie das Angebot hautnah miterleben und am Ende selbst ein kleines Souvenir an ihre «Museumsreise» basteln. Jedes Museum hat zudem seinen eigenen Aufkleber, den die Kinder an ihrem Holzkoffer anbringen können.