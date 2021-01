Rheintal «Die Sehnsucht nach Glück»: Shem Thomas möchte mit seiner Musik Herzen öffnen «Old Ferry Road» heisst die neue Single des Rheintalers Shem Thomas, die heute erscheint.

Shem Thomas präsentiert diesmal eine sanfte Nummer und zeigt damit seine Vielseitigkeit. Bild: pd

(red) Shem Thomas hatte sich letzten September mit dem Song «Do It» zurückgemeldet. Dieser wurde innert Kürze ein Radioerfolg. Mit dem neuen Lied «Old Ferry Road» zeigt er seine Vielseitigkeit, denn die Nummer ist sanft. «Es werden keine Feuerwerke gezündet, sondern Herzen geöffnet», heisst es in einer Medienmitteilung. Da steht auch: «Der Song ist eine Hommage an etwas Altbekanntes und Ureigenes in jedem Menschen – die Sehnsucht nach Glück.»

In den letzten fünf Jahren hat Shem Thomas sich als Songwriter und Produzent weiterentwickelt. Nun läutet der Rheintaler Musiker mit mehreren Songs sein zweites Album «8» ein, das im Herbst erscheinen soll. Anschliessend plant er, mit seiner Band auf Schweizer Tournee zu gehen.