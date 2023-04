Rheintal Bewaffneter Raub in Eichberg: Mann mit Faustfeuerwaffe erbeutete hunderte Franken Bargeld und flüchtet – Kantonspolizei sucht Zeugen Am Freitag hat die Kantonspolizei St.Gallen um 21 Uhr die Meldung von einem bewaffneten Raub beim Eichpark erhalten. Ein unbekannter Mann erbeutete mehrere hundert Franken Bargeld und flüchtete danach zu Fuss. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nun Zeugen.

Die Kantonspolizei St.Gallen leitete umgehend eine gross angelegte Fahndungsaktion ein. Auch Diensthunde waren im Einsatz. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

Ein 39-jähriger Mann hat sich im Internet mit einem unbekannten Mann zu einem Besichtigungstermin bei einem Autoverkauf verabredet. Als der Verkäufer nicht wie vereinbart am Treffpunkt beim Eichpark erschien, wollte der 39-Jährige wieder in sein Auto einsteigen. Unvermittelt trat ein unbekannter Mann von hinten an den Geschädigten heran, bedrohte ihn mit einer vorgehaltenen Faustfeuerwaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 39-Jährige händigte dem Täter mehrere hundert Franken sowie sein Mobiltelefon aus. Anschliessend flüchtete der Täter laut Mitteilung der St.Galler Kantonspolizei zu Fuss in Richtung Staudenstrasse.

Die Kantonspolizei St.Gallen leitete umgehend eine gross angelegte Fahndungsaktion ein. Auch Diensthunde kamen zum Einsatz. Der Täter wird von der Kantonspolizei als männlich, hellhäutig und ca. 175 cm gross beschrieben. Er sprach mit einem slawischem Akzent, war ganz schwarz gekleidet und trug eine schwarze Sturmmaske.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen und bittet Personen, die Angaben zum Täter oder dessen Verbleib machen können, sich unter der Telefonnummer 058 229 49 49 zu melden. Ebenso sind Feststellung von verdächtigen Personen im Zeitraum zwischen 20 und 22 Uhr im Bereich des Eichparks von Interesse. (kapo/sae)