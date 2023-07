Lüchingen 36-Jährige wird bei Auffahrunfall im Rheintal leicht verletzt Am Sonntag ist es auf der Rorschacherstrasse zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurde eine 36-jährige Autofahrerin leicht verletzt.

Beim Auffahrunfall wurde die 36-Jährige leicht verletzt. Bild: Kapo SG

Eine 19-jährige Autofahrerin fuhr am Sonntag, kurz vor 16 Uhr, von Altstätten in Richtung Heerbrugg auf der Rorschacherstrasse. Auf Höhe der Coop-Tankstelle bremste ein vor ihr fahrendes Auto einer 36-jährigen Frau mutmasslich verkehrsbedingt ab, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst.

In der Folge prallte das Auto der 19-Jährigen in das Autoheck der 36-Jährigen. Beim Auffahrunfall wurde die 36-jährige Frau leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 10'000 Franken. (kapo/vat)