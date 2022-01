Rheineck Wegen eines Kurzschlusses im Estrich: Vor 65 Jahren brannte das Hotel Hecht nieder Der 27. Januar 1957 war für Rheineck ein Schreckenstag: Das Hotel Hecht wurde von einer Feuersbrunst zerstört.

Viele Schaulustige aus der ganzen Region bedauerten vor 65 Jahren die Zerstörung des Hotels Hecht in Rheineck. Bild: Archiv Max Müller

Der Thaler Chronist Max Müller erinnert sich an den schwarzen Tag im Januar 1957. In seinen historischen Notizen hat er die Katastrophe so beschrieben: «Das Schadenfeuer wurde morgens um 6 Uhr entdeckt. Der Brand breitete sich rasch aus und zwei obere Stockwerke wurden zerstört. Als Brandursache wurde ein Kurzschluss im Estrich vermutet. Der Saalanbau blieb glücklicherweise vom Feuer verschont.»

Auch die Zeitung «Allgemeiner Anzeiger», Rheineck, thematisierte die Brandkatastrophe. Sie schrieb: «Nach der frohen Operettenaufführung von ‹Gschichtn aus dem Wienerwald› am Samstag erfolgte am frühen Sonntag der Brandausbruch. Ein Hotelgast konnte noch rechtzeitig flüchten. Als die Feuerwehr alle Zimmer absuchte, waren diese glücklicherweise leer. Die beliebte Hotelierfamilie Stark wurde angesichts des grossen Unglücks zutiefst bedauert.»

Das Leben im intakt gebliebenen Saal ging weiter. Im ersten Quartal 1957 fanden hier verschiedene Veranstaltungen statt, so etwa eine Filmvorführung des kaufmännischen Vereins, die Jubiläumsveranstaltung «50 Jahre Darlehenskasse Rheineck» und der traditionelle Maskenball.

Die Stadt Rheineck, seit 70 Jahren «Hecht»-Eigentümerin, liess die Brandruine abbrechen und durch einen Neubau ersetzen, der zum heutigen Aussehen des Hauses führte. Seit einigen Jahren wird das vielseitige, in verschiedenen Etappen immer wieder erneuerte Hotel-Restaurant vom Ehepaar Urs und Gabriele Majer geführt, das mit seinem engagierten Wirken ein neues Kapitel in der wechselvollen «Hecht»-Geschichte aufgeschlagen hat.