Rheineck 26-Jähriger auf der A1 bei Rheineck in Leitplanken geprallt In der Nacht auf Sonntag verletzte sich ein junger Mann bei einem Selbstunfall auf der A1.

Der 26-jährige Lenker war eingenickt und hatte die Herrschaft über das Auto verloren. Bild: kapo

Am Sonntag um 3.50 Uhr kam ein Auto auf der Autobahn A1 von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Der 26-jährige Mann fuhr mit seinem Personenwagen von St.Gallen kommend in Richtung St.Margrethen. Kurz nach dem Autobahnanschluss Rheineck nickte er am Steuer ein.

Sein Auto geriet nach rechts, kollidierte mit der Leitplanke, überquerte beide Fahrbahnen und kam auf der Überholspur zum Stillstand. Der Mann zog sich beim Unfall eher leichte Verletzungen zu und musste durch die Rettung ins Spital gebracht werden. Am Auto entstand Totalschaden. (kapo)