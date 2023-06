Rheineck FDP-Vorstand schlägt Sven Kamber als Stadtrat vor Stadtrat Stephan Vitzthum hat nach langjährigem Einsatz als parteiloser Stadtrat per Ende 2023 seinen Rücktritt eingereicht. Für die Ersatzwahl schlägt der Vorstand der FDP Sven Kamber als Kandidaten vor.

Sven Kamber will Stadtrat werden. Bild: pd

Sven Kamber ist bereits als amtierendes Mitglied der Geschäftsprüfungskommission der Stadt Rheineck aktiv und hat sich darüber hinaus als Revisor bei der Spitex am Alten Rhein sowie des Pflegewohnheims Kruft bewährt, heisst es in einer Mitteilung der FDP.



Sein Engagement für Rheineck zeigt sich auch in seiner Rolle als OK-Präsident des Mittelaltermarkts Rheineck und seiner Beteiligung an weiteren Organisationskomitees. Mit seiner politischen Erfahrung und seinem bereits aktiven Einsatz für Rheineck ist Sven Kamber eine aussichtsvolle Kandidatur für das Amt des Stadtrats.



Die Nominationsversammlung, in der Sven Kamber offiziell als Kandidat der FDP Rheineck vorgeschlagen wird, findet am Dienstag, den 20. Juni, um 19.30 Uhr im Restaurant Hecht in Rheineck statt.