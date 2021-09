Rheineck Biker Simon Vitzthum startet an der EM Der 26-jährige Bahnradfahrer tritt in Grenchen in der Mannschaftsverfolgung an.

Am Sonntag überreichte Simon Vitzthum am Altstätter Bikerennen Pokale. Wird er bald selbst eine Medaille erhalten? Bild: PD

Vom 5. bis 9. Oktober finden in Grenchen die Bahn-Europameisterschaften statt. Simon Vitzhum figuriert im Aufgebot von Swiss Cycling, das die Namen von sieben Männern und fünf Frauen umfasst. Mit dem erst 20-jährigen Nicolo De Lisi aus Gossau gehört ein zweiter St.Galler zum Schweizer EM-Team.

Letztes Jahr mit dem Team EM-Bronze gewonnen

In der 4000-Meter-Einzelverfolgung wird Schweizer Meister Claudio Imhof die Schweizer Farben vertreten. Vizemeister Simon Vitzthum kommt im Viererteam über diese Distanz zum Einsatz. An den Europameisterschaften vor einem Jahr in Bulgarien hat die Schweiz in dieser Disziplin die Bronzemedaille gewonnen, schon damals gehörte Vitzthum zum Team. Die Quali in der Mannschaftsverfolgung wird am ersten Wettkampftag (Dienstag, 5. Oktober) ausgetragen. Die Finals sind auf Mittwoch angesetzt.

Simon Vitzthum ist «gelernter» und als Angestellter des Teams jb-Brunex Superior professioneller Mountainbiker, seit zwei Jahren feiert er seine grössten Erfolge aber auf der Bahn. Er gewann mehrfach Medaillen an Schweizer Meisterschaften, letztes Jahr im Scratch sogar Gold. Die EM-Medaille im letzten Jahr war Vitzthums erste internationale Auszeichnung. Dem Mountainbike bleibt er treu – am Sonntag bestreitet er den Swiss Cup in Lugano. Aber er erkennt, dass er auf dem Oval wohl bessere Perspektiven bis hin zu einem Olympia-Start hat. Deshalb sagt Vitzthum inzwischen: «Der Fokus liegt auf dem Biken und auf der Bahn.»

Startet Vitzthum noch in einer weiteren Disziplin?

«Auf der Bahn war in diesem Jahr vieles auf die an den Olympischen Spielen startenden Athleten ausgerichtet», sagt Vitzthum, «deshalb habe ich mehr mit dem Mountainbike trainiert.» Mit nationalem Silber in der Einzelverfolgung und dem vierten Platz in der Teamverfolgung beim Weltcup in St.Petersburg hat er dennoch einige weitere Erfahrungen gesammelt.

An der EM werden auch Titel im Keirin, Scratch, Madison oder Punktefahren vergeben. Wahrscheinlich wird Vitzthum auch noch in einer dieser Disziplinen starten. Aber das dürfte der nach 15 Jahren abtretende Nationaltrainer Daniel Gisiger erst kurzfristig entscheiden.