Reute Fertig Musig: Die Musikgesellschaft Reute hört auf 145 Jahre bestand der Verein, jetzt hört er auf: An der Hauptversammlung der Musikgesellschaft Reute beschlossen die verbliebenen Musikantinnen und Musikanten, einen Schlussstrich zu ziehen.

Nach 145 Jahren hört die Musikgesellschaft Reute auf und zieht somit den Schlussstrich. Symbolbild: Nadja Tratschin / WOZLVE

Der Musikgesellschaft Reute sei es in den letzten Jahren nicht mehr gelungen, die alters- und berufsbedingt entstandenen Lücken zu schliessen, teilt der Verein nach seiner Hauptversammlung mit.

Die verbliebenen Mitglieder der MG Reute hätten aufgrund des mittlerweile kleinen Bestandes keine andere Lösung mehr gesehen, als – schweren Herzens – die Auflösung der 145-jährigen Musikgesellschaft Reute zu beschliessen.

Der Aktuar des Vereins, Arthur Sturzenegger, schreibt:

«Wir sind überzeugt, dass uns mit dem erfolgreichen und arbeitsintensiven Jahr 2022 mit der Teilnahme am Musikfest in Heiden, an der 333-Jahrfeier in Reute und dem Unterhaltungsnachmittag ein würdiger Abschluss gelungen ist.»

Mit ihrem Abschiedsschreiben danken die Rüütiger Musikantinnen und Musikanten der Dorfbevölkerung gleichzeitig die gute und breite Unterstützung während der vielen Jahre.