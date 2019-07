«Reiseziel Museum» gut angekommen in Thal Zum zweiten Mal begaben sich gestern Familien auf den Weg zu Rheintaler Museen, ausgerüstet mit einem hölzernen Köfferchen. Kurt Latzer

Interessant im Hundertwasserhaus – nicht nur für Kinder: Wissenswertes über die Spurensuche mit Jagdhunden. Bilder: Kurt Latzer

«Seit 2014 besuchen wir im Rahmen der Aktion Museen», sagt Doris Simma, die mit ihren Töchtern Matilda und Margareta sowie der Nichte Marlena aus Egg im Bregenzerwald zum Ortsmuseum Thal gekommen war. Sie begrüsse es sehr, dass nach Vorarlberg und Liechtenstein nun auch grenznahe Museen auf Schweizer ­Seite bei der Aktion mitmachen.

St. Galler Museen zum zweiten Mal dabei

Lanciert wurde die Aktion vor zwölf Jahren durch das Land Vorarlberg, das nach wie vor «Reiseziel Museum» organisiert. Damit wird den daheimgebliebenen Familien ein inte­ressanter und vor allem lehrreicher Programmpunkt geboten. Mit Holzköfferchen und Museums-Reisepass ausgerüstet, können Erwachsene und Kinder gemeinsam viel erleben und entdecken.

Im St. Galler Rheintal beteiligen sich das Ortsmuseum Altes Öchsli in Thal, das Gemeindemuseum Rothus in Oberriet, das Hundertwasserhaus in Altenrhein und das Ortsmuseum in Rüthi. Insgesamt sind in Vorarlberg, Liechtenstein und im Kanton St. Gallen 43 Museen mit von der Partie.

Und dann gibt’s Chriesi gratis obendrein

Margrith Müller, Mitarbeiterin des Ortsmuseums Altes Öchsli, führt die Familie in ein Nebengebäude, wo neben verschiedenen alten Waagen ein Tisch mit Gemüse und Früchten zu sehen ist. Das Thema in diesem Teil der Ausstellung lautet: «Wiegen wie einst». Den Köfferchen von Matilda und Margareta sieht man an, dass sie schon öfter bei «Reiseziel Museum» dabei waren. «Am Nachmittag wollen wir auch das Hundertwasserhaus in Altenrhein besuchen», sagte Doris Simma. Beim Wiegen aber können die Mädchen nicht nur ihre eigenen Papiertüten bemalen und Lebensmittel wiegen, sie bekommen von Margrtih Müller ein halbes Pfund Chriesi gratis obenauf.

Spurensuche, Kunst- und Geschichtsunterricht

Kinder, einige ebenfalls von ennet der Grenze, stehen mit ihren Köfferli in der Markthalle in Altenrhein und lauschen den Worten von Christine Müller. Sie präsentiert ihren Weimarianer Stella, einen deutschen Vorstehhund. «Während wir uns hier unterhalten, versteckt jemand auf dem Dach den ‹Hundertwasserhut›», sagt die Hundeführerin. Mit Spannung erwarten die Kinder den Einsatz der Spürnase.

Das Interesse daran ist grösser, als das, ein «Märkli» auf dem Köfferchen anzubringen. Mit den Klebern hat es eine besondere Bewandtnis. Denn wer mindestens drei der Marken besitzt, kann an einem Wettbewerb teilnehmen und mit etwas Glück einen Preis in Empfang nehmen. Geschenke gab’s dieses Mal auch ohne «Märkli», im Museum Altes Öchsli Gemüse und Kirschen, in der Markthalle in Altenrhein, die übrigens nicht mehr als solche genutzt wird, einen besonderen Hundertwasser-Adventskalender. Obschon nicht zur Jahreszeit passend, nahmen die Kinder diesen dankend an.