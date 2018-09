Rebsteins Limiten aufgedeckt Der FC Rebstein ist aus dem OFV-Cup ausgeschieden – mit einem heftigen 0:7 gegen die AS Calcio Kreuzlingen.

Joshua Böhrer vergab nach einem Eckball Gian Jägers eine der wenigen Chancen. (Bild: Hansueli Steiger)

Sollte der FC Rebstein am Dienstagabend jemals die Chance gehabt haben, den Gegner in Verlegenheit zu bringen, so vergab er sie vor der Pause: Erst scheiterte Joshua Böhrer mit einem zu unpräzisen Kopfball, dann lenkte ein Kreuzlinger Verteidiger einen gefährlichen Abschluss Goran Savanovics entscheidend ab. Es war Rebsteins einzige gute Phase in einem Spiel, in dem die Polve- rino-Elf unter dem Strich nicht den Hauch einer Chance hatte.

Doch auch bei den beiden Möglichkeiten in der 44. und 45. Minute waren die Gastgeber nur noch theoretisch im Spiel, denn es stand zu diesem Zeitpunkt schon 0:2. An eine Aufholjagd wie am letzten Sonntag im Ligaspiel gegen Ruggell war nicht zu denken. Die AS Calcio Kreuzlingen präsentierte sich schlicht zu stark. Die Thurgauer waren immer einen Schritt schneller, waren physisch bereiter, ballsicherer – sie dominierten das Spiel nach Belieben, während dem FCR nichts Zählbares gelang.

FC Rebstein kassiert in einer Hälfte fünf Tore

Das Unheil nahm auf dem Nebenplatz der Birkenau schon früh seinen Lauf: Shala traf nach zwölf Minuten zum 0:1, Kehl nutzte einen missglückten Rückpass in der 26. Minute zum 0:2. Dabei blieb es bis zum Seitenwechsel: Die erste Hälfte des durch Verletzungen doch arg dezimierten FCR war zwar nicht gut, das Team kämpfte aber und hielt sich einigermassen im Spiel.

Im zweiten Durchgang folgte dann der Einbruch, der mit einer Klatsche bestraft wurde, die weh tat. Rebstein kassierte in 45 Minuten fünf Tore und kann sich nicht einmal beschweren, denn die Gäste hätten noch häufiger treffen können. Die einzige reelle Chance auf das Ehrentor vergab wieder Böhrer per Kopf nach einem Eckball des eingewechselten Gian Jäger (65.). Der Rest war ein Schaulaufen Kreuzlingens, das auf alle möglichen Arten traf: Trigo per Kopf, Maiorana mit einem schönen Seitfallzieher und einem Weitschuss aus 40 Metern, Shala mit einem flachen Linksschuss und Sumelka zum Schluss mit einem Kopfball. (rez)

OFV-Cup, 2. Runde

Rebstein (2.) – Calcio Kreuzlingen (2.) 0:7 (0:2)

Birkenau, Platz 3 – 50 Zuschauer – Sr.: Gjidoda.

Tore: 12. Shala 0:1, 26. Kehl 0:2, 49. Trigo 0:3, 58. Maiorana 0:4, 71. Shala 0:5, 79. Maiorana 0:6, 91. Sumelka 0:7.

Rebstein: Eggenberger; Dürr (71. Dierauer), Böhrer, Savanovic, Shahini; D. Eugster, Zeilinger, Köppel, Nüesch (62. Jäger); L. Kuster, Creo (71. Maier).

Kreuzlingen: Donnici, Mihaylov, Schaffner, Trigo, Sumelka, Kehl, Maiorana (80. Aliji), Padula, Shala (81. Sayar), Fall (68. Eggimann), Pajaziti.

Gelbe Karten: 60. Pajaziti, 76. Köppel (beide Foul), 85. Kehl und Savanovic (beide Unsportlichkeit).