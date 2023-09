Rebstein Zusammenprall zwischen E-Bike und Auto – 74-Jährige unbestimmt verletzt Am Sonntagnachmittag ist es zu einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem E-Bike gekommen. Dabei wurde eine 74-jährige E-Bike-Fahrerin unbestimmt verletzt. Sie wurde von der Rega ins Spital geflogen.

Der Unfall ereignete sich bei dieser Kreuzung. Bild: Kapo SG

Eine 74-Jährige fuhr am Sonntagnachmittag mit ihrem E-Bike auf der Balgacherstrasse von Balgach in Richtung Heerbrugg. Zeitgleich fuhr ein 85-jähriger Autofahrer auf der Feldstrasse von Diepoldsau in Richtung Rebstein.

Auf Höhe der Verzweigung Balgacherstrasse/Feldstrasse hielt er sein Auto gemäss eigenen Aussagen bis zum Stillstand an und fuhr anschliessend geradeaus weiter. Gleichzeitig überquerte die 74-Jährige die Feldstrasse mit ihrem E-Bike, woraufhin es zu einem Zusammenprall kam.

Die Frau stürzte und verletzte sich dabei unbestimmt. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschliessend von der Rega ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von über 2000 Franken. (kapo/nat)