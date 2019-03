Rebstein verliert im Final Der FC Rebstein hat am Triet-Cup, einem Winterturnier in Ruggell, den Final erreicht. In diesem unterlag er dem Gastgeber 0:2. Rüthis Spiel um Platz fünf fiel aus. Remo Zollinger

Yves Kuster (rechts) in einem der vielen hart geführten Zweikämpfe. (Bild: Remo Zollinger)

Mit einem 4:0 gegen Eschen II, einem 2:1 gegen Triesenberg und einem 2:7 gegen Bad Ragaz erreichte Rebstein den Final um den Triet-Cup. Sieger der anderen Gruppe und damit Gegner Rebsteins war Gastgeber Ruggell. In der Gruppe Ruggells war mit dem FC Rüthi ein zweites Rheintaler Team am Start. Die Rüthner unterlagen Ruggell 0:1 und Altenstadt 1:5, gegen Balzers II reichte es dann zu einem 1:1. Dank diesem Punkt kam Rüthi immerhin ins Spiel um Rang fünf – dieses wurde aber nicht ausgetragen.

Im Final gewann Ruggell gegen Rebstein 2:0. Das erste Tor gelang zehn Minuten nach der Pause, in der Nachspielzeit erhöhte der Gastgeber noch auf 2:0. Es war kein besonders schönes Spiel, spielerische Akzente gab es wenige. Es wurde aber deutlich, was die beiden Teams in der Rückrunde erwartet: Ein grosser Kampf, der viel Aufopferung erfordert. Das Spiel war hektisch, teils gar gehässig. Rebstein spielte nicht schlecht, stellte sich dem Kampf. In der Offensive war die Leistung jedoch etwas zu dünn, um die robusten Ruggeller in Verlegenheit zu bringen.