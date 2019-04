Ringen: Nachwuchs des RC Oberriet-Grabs hamstert Titel Eine Woche nach der internationalen Rheintalliga gewinnen die Nachwuchsringer des RC Oberriet-Grabs auch die Ostschweizer Mannschaftsmeisterschaft. RCOG II verpasst das Podium in der 2. Stärkeklasse knapp.

Die Nachwuchsringer des RC Oberriet-Grabs dominieren derzeit die Mannschaftsmeisterschaften. (Bild: pd)

In der finalen Runde der 1. Stärkeklasse traten die Nachwuchsringer aus Oberriet-Grabs als Favoriten an. Von acht bisherigen Begegnungen haben sie alle deutlich gewonnen. Die Aufgabe hiess, diese Serie mit Siegen gegen Schlusslicht Tuggen und Verfolger Schattdorf zu vervollständigen.

Im ersten Kampf gegen Tuggen gaben sich die Nachwuchstalente aus dem Rheintal keine Blösse und entschieden die Begegnung klar mit 52:8 für sich. Die letzte Runde gegen Schattdorf konnte der RCOG mit 35:26 nicht mehr ganz so deutlich, aber immer noch souverän für sich entscheiden. Mit dem zehnten Sieg in zehn Begegnungen holte die von Beat Motzer und Nicolas Stieger geleitete Mannschaft den Nachwuchs-Mannschaftsmeistertitel des Ostschweizer Ringerverbandes.

Für die RCOG-Jungringer ist es der zweite Titelgewinn in Folge: Vor einer Woche haben sie in Oberriet bereits in der internationalen Rheintalliga triumphiert.

Dem zweiten Team fehlen drei Punkte für Podestplatz

Die zweite Mannschaft des RC Oberriet-Grabs stand in der 2. Stärkeklasse im Einsatz. Im Final der zweithöchsten Ostschweizer Nachwuchsliga kämpften 21 Kinder des RCOG gegen Ringer aus Einsiedeln, Weinfelden und Zürich. Trotz grosser Anstrengungen der Betreuer und der Nachwuchsringer verpassten die Oberriet-Grabser den Podestplatz. Drei Punkte fehlten dem RCOG II dazu; die Jüngsten des Vereins mussten mit dem vierten Platz vorliebnehmen. (mz)