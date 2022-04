Rankweil Die Marktgemeinde Rankweil ist neu bei Agglomeration Rheintal dabei Als 23. Gemeinde hat sich die Marktgemeinde Rankweil dem Verein Agglomeration Rheintal anschliessen. An der Mitgliederversammlung wurde der Antrag auf Aufnahme einstimmig gutgeheissen.

Kürzlich wurde der Verein Agglomeration Rheintal um ein Mitglied erweitert. Bild: PD

Die Marktgemeinde Rankweil stellte an der Versammlung des Vereins Agglomeration Rheintal (VAR) den Antrag auf Aufnahme, was die Mitglieder einstimmig gutgeheissen haben. Damit schliesse sich die Lücke zwischen Feldkirch und den Gemeinden der Region am Kumma um ein weiteres Stück, wie der VAR in einem Communiqué schreibt. Rankweil ist die 23. Gemeinde, die dem Verein angehört.

Im Herbst 2021 wurde das Agglomerationsprogramm Rheintal der 4. Generation (AP4) beim Schweizer Bund eingereicht. Ob die Region Bundessubventionen bekommt, steht im Sommer 2023 definitiv fest. Erste Rückmeldungen werden bereits im zweiten Quartal 2022 erwartet. Der Planungsprozess für das Agglomerationsprogramm der 5. Generation (AP5) muss ebenfalls 2022 starten, da die Behördenvernehmlassung bereits im Sommer 2024 terminiert ist. Die Vereinsmitglieder haben sich dazu bekannt, den Planungsprozess weiterzuführen. Der Vorstand hat den Auftrag an die Planungsgemeinschaft Metron & Rosinak vergeben. Wichtiger Themenschwerpunkt in den kommenden Jahren wird die Erarbeitung von Massnahmen zur Klimawandelanpassung sein.

Der Terminplan für die kommenden Jahre steht

Im Frühjahr 2022 haben bereits erste Gemeindegespräche stattgefunden, um die Gemeinden über die Aufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Massnahmen der 4. Programmgeneration zu informieren. Eine Fortsetzung dieser Gespräche ist für Herbst 2022 geplant. Gemäss Mitteilung können Anfang 2024 die Massnahmen des AP4 umgesetzt respektive gebaut werden. Erste Massnahmen für das AP5 sollen 2028 starten. (pd/red)