Primarschulklasse aus St.Margrethen steht unter Quarantäne 14 Kinder einer Klasse aus dem Primarschulhaus Rosenberg sowie die Lehrkraft wurden in Quarantäne geschickt.

Im Schulhaus Rosenberg wurde eine Klasse und eine Lehrperson unter Quarantäne gestellt. Bild: kla

St.Margrethen Schulpräsident Roger Trösch bestätigt die Information und sagt, eine Person in der betroffenen Klasse des Einschulungsjahrganges sei am Freitag positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Schule habe, als sie davon erfuhr, umgehend den kantonsärztlichen Dienst kontaktiert.

Eltern sind persönlich informiert worden

Etwa ab 16.30 Uhr seien am Freitag die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler persönlich informiert worden. Ausserdem sei den Eltern der 14 betroffenen Kinder noch gleichentags per A-Post ein Brief samt Merkblatt zugestellt worden. Sowohl das Vorgehen der Schule als auch die Art der Information entspreche dem Standard, sagt Roger Trösch.

Nötig ist die vom Kantonsarzt angeordnete Quarantäne, weil der geforderte Abstand von 1,5 Metern und die Dauer des maximalen Kontakts mit einer erkrankten Person (max. 15 Minuten) bei Kindern im Einschulungsjahr nicht eingehalten werden können.

Die Kinder der betroffenen Klasse bleiben bis zum nächsten Samstag, 19. September, zu Hause. Die Kinder würden natürlich mit Lernmaterial und mit daheim zu lösenden Aufgaben ausgestattet, sagt der Schulpräsident.