widnau Positiver Abschluss und so viele Velokilometer wie nach New York und zurück Widnaus Steuerabschluss liegt um 3,3 Prozent über dem Budget. Und die Gemeinde ist mit der E-Bike-Aktion zufrieden.

Die Aktion «e-Bike Widnau» wurde stark genutzt. Bild: gk

(gk) Die Steuerrechnung von 2020 schliesst um 3,3 Prozent oder 970'000 Franken über dem Budget von 29,4 Millionen Franken ab. Veranlagt wurden über alle Steuerarten 30,4 Millionen Franken. Bei den Steuern der natürlichen Personen wurden die budgetierten 15,89 Mio. Fr. um 6,6 Prozent oder 1,047 Mio. Franken übertroffen. Bei den Steuern der juristischen Personen liegt das Plus bei rund 2,8 Prozent oder 184'000 Franken.

Nicht erreicht wurden die Vorgaben bei den Handänderungssteuern, die mit 74,5 Prozent zum Budget einen Fehlbetrag von 280'000 Franken aufweisen. Fast eine Punktlandung wurde bei weiteren Steuerarten erreicht. Bei den Grundstückgewinnsteuern wurden 101,95 Prozent, bei den Grundsteuern 99,5 Prozent und bei den Quellensteuern 99,35 Prozent vereinnahmt. Die Steuerausstände natürlicher Personen betragen bei allen Körperschaf­ten (exklusive direkte Bundessteuer) rund 13,4 Propzent (Vorjahr: 12,8 Prozent) und machen rund sieben Mio. Franken aus.

E-Bikes wurden auch im Coronajahr rege genutzt

In der elften Saison von «e-Bike Widnau» wurden die 15 E-Bikes wieder stark genutzt. Wegen Corona konnten sie jedoch nur zwischen Juni und Oktober vermietet werden. Die Auslastung während der Sommermonate war sehr gut. Während den 84 Tagen (Vorjahr: 140 Tage) wurden 12'799 Kilometer (Vorjahr: 14'547) zurückgelegt. Das entspricht der Strecke von Widnau bis New York und zurück. «Die Zahlen zeigen: E-Bike fahren macht weiterhin Spass», so die Gemeinde Widnau.

Der aktuelle Lockdown light ist für die Vereine schwierig und einschneidend. Der Gemeinderat hat entschieden, ihnen die Gebühren für die Nutzung von Sporthallen, Turnhallen und Sportanlagen auch für das Wintersemester 2020/2021 bzw. bis 25. April à fonds perdu zu er­lassen.

Dieses Datum für den Gebühren-Storno ist fix, auch wenn die Corona-Massnahmen früher gelockert werden. Für Belegungen ab dem 25. April gilt, dass pandemiebedingte Absagen gemäss BAG-Verordnungen weiter keine Kostenfolgen für die Vereine haben. Die Gemeinde hofft, diese Lösung gebe den Vereinen finanziell eine Planungssicherheit und helfe, die für die Vereinstätigkeit sehr herausfordernde Situation infolge der Coronavirus-Schutzmassnahmen zu meistern.

Der Gemeinderat hat folgenden Auftrag erteilt: EV-Leitungs­trasse Lindenstrasse: Tiefbauarbeiten an die J. Meyer GmbH, Diepoldsau. Der Gemeinderat hat zwei Bauabrechnungen genehmigt: Sanierung Büntelistrasse: 576'648 Fr. (Budget: 844'000 Fr.) und Strangaufteilung EVW Höchsternweg: 245'861 Fr. (Voranschlag: 350'000 Fr.).