Polizeimeldung Sevelen: Verkehrsunfall bei Autobahnausfahrt Am frühen Freitagnachmittag ist es in Sevelen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 79-Jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Freitagnachmittag hat sich kurz vor 13:30 Uhr auf der Rheinstrasse auf Höhe der Autobahnausfahrt ein Unfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen ereignet. Ein 79-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Gemäss Polizeimeldung fuhr der 79-jährige Mann mit seinem Auto von Sargans her kommend bei Sevelen ab der Autobahn. Er bog daraufhin nach links in die Rheinstrasse Richtung Sevelen ein. Gleichzeitig fuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen auf der vortrittsberechtigten Rheinstrasse von Sevelen her in Richtung Vaduz. Es kam in der Folge zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 79-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken, wie die Polizei schreibt. (kapo/dar)