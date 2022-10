Polizeimeldung Kollision auf der Kriessernstrasse nach Abbiegen Am Montagmorgen ist es bei Altstätten zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Eine 48-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Nach dem Unfall musste eine 48-jährige Frau ins Spital gebracht werden. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Eine 48-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Bafflesstrasse in Richtung Verzweigung Baffles/Kriessernstrasse. An der Verzweigung bog sie mit ihrem Auto nach links in die Kriessernstrasse ab. Zur gleichen Zeit fuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Auto von Kriessern in Richtung Altstätten. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Autos. Dabei wurde die 48-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Spital. Es entstand Sachschaden von über 10’000 Franken. (kapo)