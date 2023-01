Polizeimeldung Frontalkollision in Kriessern: Zwei Autos prallen ineinander – Frau leicht verletzt Auf einer schneebedeckten Strasse verliert ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Drei Autos waren in den Unfall involviert. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Am Freitagnachmittag sind kurz nach 17.05 Uhr zwei Autos auf der Unterdorfstrasse, Höhe ‹Kriessner Wäldli›, frontal zusammengestossen. Gemäss Polizeimeldung fuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Auto auf der schneebedeckten Strasse von Widnau her in Richtung Montlingen. In einer Kurve rutschte sein Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr eine 43-jährige Frau mit ihrem Auto korrekt in Richtung Widnau. Es kam zur Frontalkollision der beiden Autos. Hinter der Frau fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto. Er konnte rechtzeitig abbremsen und wich auf die Gegenfahrbahn aus. Dort prallte sein Auto in das abgewiesene, unfallverursachende Auto. (kapo/dar)