Polizeimeldung Altstätten: Unbekannte brechen in Bürogebäude ein und stehlen Bargeld Am frühen Dienstagmorgen ist es in Altstätten zu einem Einbruch gekommen. Der Sachschaden fällt nach der Tat höher aus als der gestohlene Geldbetrag.

Die Unbekannten drangen über ein Fenster ins Bürogebäude ein. Symbolbild: Imago

Am Dienstag, kurz nach 06:45 Uhr, ist der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen ein Einbruch in ein Bürogebäude an der Industriestrasse gemeldet worden. Gemäss einer Mitteilung der St.Galler Kantonspolizei verschaffte sich die unbekannte Täterschaft über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten.

Im Innern durchsuchten die Täterinnen oder Täter diverse Behältnisse und stahlen Bargeld im Wert von rund 2000 Franken. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 3000 Franken. (kapo/ste)