Pilgergruppen Das Bistum St.Gallen lädt ein durch die Heimat zu pilgern – zwei Wege führen durchs Rheintal Das Bistum St.Gallen lädt die Bevölkerung ein, an 17,5 Tagen zu pilgern. Anlass ist sein 175-Jahr-Jubiläum.

Am 19. August liegt der Ausgangspunkt des Pilgerwegs in Altstätten. Bild: Sara Burkhard

Die Katholikinnen und Katholiken haben Geburtstag. Aus Anlass des Jubiläums «175 Jahre Bistum St.Gallen» hat die Kirchenleitung mehrere Aktionen geplant. Zum Beispiel feiern die Gläubigen am Sonntag, 25. September, um 10.30 Uhr den Jubiläumsgottesdienst in der Kathedrale St.Gallen. Bischof Markus Büchel steht der Feier vor.

Die Organisierenden möchten nicht nur im Bistumszentrum und in der Bischofskirche feiern, sie beziehen alle Regionen ins Jubiläum ein, sie haben ein Sternpilgern lanciert. Bereits seit dem Frühling wallfahren Gruppen durch das gesamte Bistum, sodass nach 17,5 Pilgertagen jede der 33 Seelsorgeeinheiten der Katholischen Kirche in den Kantonen St.Gallen, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden durchwandert wurde.

Bald brechen die Pilgergruppen im Rheintal auf: am Freitag, 19. August, im Dekanat Altstätten mit den Seelsorgeeinheiten Altstätten, Balgach-Widnau- Diepoldsau/Schmitter und Berneck-Au-Heerbrugg. Zwei Tage später führt der Weg durch das Dekanat Rorschach mit den Seelsorgeeinheiten Buechberg und Region Rorschach.

Zwei Pilgergruppen wandern durchs Rheintal

Am Freitag, 19. August, lädt das Bistum St.Gallen Interessierte ein, von Altstätten über Marbach und Balgach bis nach Berneck zu wallfahren. Der Pilgertag ist der 14. von insgesamt 17,5 im Rahmen des Bistumsjubiläums. Der Weg beginnt um 9 Uhr bei der Kirche St.Nikolaus in Altstätten. Schlusspunkt ist gegen 16.15 Uhr bei der Kirche Maria zum guten Rat in Berneck. Von dort fahren Busse zum Bahnhof Heerbrugg.

Am Sonntag, 21. August, wandert eine weitere Gruppe durch das Rheintal. Der 15. Pilgertag führt von Rheineck über Thal nach Rorschach. Er beginnt um 9 Uhr bei der Theresienkirche in Rheineck und endet gegen 16 Uhr in der Pfarrkirche St.Kolumban in Rorschach. Höhepunkte auf dem etwa 13 Kilometer langen Weg sind die Kaffeepause in Thal, der Besuch des alten Friedhofs in Rorschach sowie der Ausblick über den Bodensee. Start- und Schlusspunkt liegen in der Nähe von Bahnhöfen. So ist eine An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich.

Beide Pilgertage sind schlicht gestaltet, das gemeinsame Unterwegssein steht im Vordergrund. Neben Wasserflasche und Picknick ist es ratsam, gute Schuhe sowie Stöcke mitzunehmen. Die Teilnehmenden sollten über eine mittlere Kondition verfügen.