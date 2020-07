Ortsgemeinde Oberriet nominiert Andreas Popp für die Präsidentenwahl Michael Kolb tritt als Präsident der Ortsgemeinde ab. Andreas Popp möchte auf ihn folgen.

Stellen sich neu an der Erneuerungswahl im September (von links): Pascal Wüst, Andreas Popp, Christian Jansen, Michael Schegg. Bild: PD

(pd) Kürzlich führte die Ortsgemeinde Oberriet im Werkhofsaal ihre Nominationsversammlung durch. Auf Ende der Amtsperiode 2017 – 2020 hatte Präsident Michael Kolb seine Demission eingereicht. Seit 1993 setzte er sich zuerst als GPK-Mitglied und später als Ratsmitglied zum Wohle der Ortsgemeinde ein. Seit 2005 steht er ihr als Präsident vor. Nach intensiver Suche stellte der Rat der Bürgerschaft mit Andreas Popp einen geeigneten Nachfolger vor.

Aus dem Ortsverwaltungsrat sowie der Geschäftsprüfungskommission ist je ein Rücktritt zu verzeichnen. Peter Wagner wird im Ortsverwaltungsrat nicht mehr antreten. Als mögliche Nachfolger treten Michael Schegg und Pascal Wüst an. In der Geschäftsprüfungskommission gibt Corina Zäch ihr Amt ab. An ihrer Stelle schlägt der Ortsverwaltungsrat Christian Jansen zur Wahl vor. Allen Kandidaten ist es ein Anliegen, ihre Ideen und ihr Fachwissen einzubringen.

Folgende Personen stellen sich damit im Herbst zur Wahl: Präsident Andreas Popp (neu), für den Verwaltungsrat Thomas Wüst, René Baumgartner, Daniel Kühnis (alle bisher) sowie Michael Schegg und Pascal Wüst (neu). Geschäftsprüfungskommission: Dominik Ammann, Heinz Hasler, Dominik Hess, Felix Zäch (alle bisher) sowie Christian Jansen (neu).