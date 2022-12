Open Air St.Gallen Rheintaler Band rockt nächstes Jahr auf der Bühne im Sittertobel Nach einem ausverkauften Openair St.Gallen 2022 haben die Organisatoren am Mittwochnachmittag Acts bekannt gegeben, auf die sich die Fans im nächsten Jahr freuen dürfen. Darunter eine Indie-Rock-Band aus dem Rheintal.

Bandleader Dionys Müller ist gebürtiger Oberrieter. Bild: PD

Lange mussten sich die Openair-Fans gedulden, doch nun ist ein Teil des Line-ups für das Openair St.Gallen 2023 endlich da: Neben grossen Namen wie Macklemore, Lewis Capaldi, Kraftklub oder The Lumineers ist auch eine Band aus dem Rheintal aufgelistet.

Worries and other Plants werden am Donnerstag, 29. Juni, im Sittertobel auftreten. Die Band um den in Altstätten lebenden Dionys Müller besteht aus sechs Mitgliedern aus dem Rheintal, aus St.Gallen und Argentinien.

Die Band spielt eigene Indie-Rock-Songs. «Es ist eine grosse Ehre, Teil des OASG 2023 zu sein», sagt Dionys Müller und ergänzt:

«Wir freuen uns auf bekannte Gesichter und auf ein wildes Festival.»

Die Tickets für das Festival sind ab dem 3. Dezember im Vorverkauf erhältlich.