Heerbrugg Oberstufe Mittelrheintal wird künftig zwei Schulleitende haben Der Schulrat der Oberstufe Mittelrheintal (OMR) verabschiedet neues Schulführungsmodell.

Die OMR am Standort Kirchplatz in Heerbrugg. Bild: acp

An seiner Landsitzung vom 28. Oktober setzte sich der Schulrat der Oberstufe Mittelrheintal intensiv mit der künftigen Führung der OMR auseinander. Der Schulrat hatte im Dezember 2021 eine interne Arbeitsgruppe mit der Überprüfung des bestehenden Schulführungsmodells beauftragt. Ziel war es, eine Diskussion auf Basis gesicherten Wissens zu führen. Nun liegen die Resultate vor.

Aufgrund der besonderen geografischen Konstellation wird die OMR auch künftig von einem fünf Personen umfassenden Schulrat geführt. Ziel ist es, eine nachvollziehbare Trennung zwischen der strategisch, politisch tätigen Schulbehörde und der verantwortungsvollen operativen Schulleitung vorzunehmen. Weiter hält die Behörde an der bewährten Führung der Schule durch eine Hauptschulleitung fest. Sie trägt die Verantwortung für die OMR im schulischen Alltag. Neu soll eine zweite Person Funktionen der Schulleitung übernehmen. Gemeinsam teilen sich beide Schulleitenden die Personalverantwortung für die mehr als 60 Mitarbeitenden. Die Schulleitenden erhalten zusätzliche Kompetenzen, vor allem bei personellen und pädagogischen Entscheiden. Traditionell sollen die Lehrpersonen in ihrer Selbstverantwortung im Unterricht und den Mitbestimmungsmöglichkeiten bei pädagogischen Themen gestärkt werden. Bei wichtigen Bereichen der Schulentwicklung wird eine intensivere Zusammenarbeit angestrebt.

Es ist der Wille des Schulrates, dass auch künftig nur Schulleitungen an der OMR tätig sind, die über langjährige Erfahrungen als Lehrpersonen verfügen. Der Schulrat beabsichtigt an der Bürgerversammlung vom Frühling 2023 Gutachten und Antrag für die nötigen Änderungen in der Schulgemeindeordnung vorzulegen.

Weiter hat sich der Schulrat mit seiner personellen Zusammensetzung auseinandergesetzt. Verschiedene Mitglieder des Schulrates beabsichtigen auf Ende der Legislatur zurückzutreten. Ziel ist es, dass sowohl interessierte Bürgerinnen und Bürger als auch die Ortsparteien sich frühzeitig mit der Nachfolgeplanung auseinandersetzen können, um geeignete Personen als Kandidatinnen und Kandidaten anzufragen. (pd)