Zerstörungswut Öffentliches WC in Altstätten demoliert – Polizei sucht Zeugen Samstagnacht haben zwei unbekannte Männer in einem WC in Altstätten randaliert und eine Porzellantrennwand zerschmettert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine Porzellantrennwand ging in die Brüche. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(pd/mas) Am Samstag in der Nacht haben zwei unbekannte männliche Personen das öffentliche WC in der Alten Ruppenstrasse in Altstätten demoliert, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen. Die beiden Männer betraten das öffentliche WC. Sie randalierten dort mehrere Minuten. Dabei beschädigten sie mit brachialer Gewalt eine Porzellantrennwand. Eine der beiden Personen dürfte sich dabei verletzt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Franken.

Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. Personen die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können oder etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Thal (058 229 80 00) zu melden.