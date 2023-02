Zug in Richtung Rheintal hat sich wegen Notfall verspätet

Am Donnerstagmorgen hat ein Zug den Bahnhof St.Gallen verspätet in Richtung Rheintal verlassen. Grund dafür war ein medizinischer Notfall, der aber nicht in Verbindung mit dem Grosseinsatz der Stadtpolizei St.Gallen stand.