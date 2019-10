Oberrieter erhält Ostschweizer Ausbildungspreis in der Fachrichtung Architektur Acht junge Männer und eine Frau bekamen eine Ehrung für den besten Lehrabschluss in den Fachrichtungen Architektur und Ingenieurbau.

Die Gewinner der Auszeichnungen und Preise bei der Verleihung in Heerbrugg. (Bild: PD)

(PD) Zum elften Mal sind die besten Zeichner EFZ Fachrichtung Architektur und Ingenieurbau mit dem Ostschweizer Ausbildungspreis ausgezeichnet worden. Acht junge Männer und eine Frau bekamen eine Ehrung für den besten Lehrabschluss in ihrem Gebiet. Die Festredner strichen die Bedeutung der dualen Bildung heraus und betonten, wie wichtig es sei, Aufgaben mit Leidenschaft anzugehen. Sie wünschten den jungen Berufsleuten viel Durchhaltewillen und alles Gute. Julia Rölli (Musikschule Unterrheintal) umrahmte den Anlass musikalisch, wofür sie von der CDS eben­- falls einen Förderbeitrag erhielt. Im Ingenieurbau gingen die Preise an Marco Wehrli, Fabian Vetsch und Sven Abderhalden. Ebenfalls erhielt Mandy Meier für ihre überragende Leistung 600 Franken von CDS.

Ein Rheintaler siegt bei den Architekten

In der Fachrichtung Architektur siegte ein Rheintaler: Jan Langenegger, der bei 4D Holzarchitektur in Oberriet arbeitet. Die anderen Gewinner heissen Roger Wehrli, Martin Tscholl, David Fisch und Patrick Zlatkov. Auch sie bekamen vor über 100 Gästen eine Ehrung und 600 Franken Prämie. Überreicht wurden die Preise von Remo Sieber, Verwaltungsratspräsident der CDS Bausoftware AG, gemeinsam mit dem Festredner, FDP-Nationalrat Marcel Dobler.

Eine spezielle Auszeichnung erhielten Lehrabgänger mit der besten praktischen Arbeit, die mit der CAD-Lösung Allplan der CDS erstellt wurde. Der mit 400 Franken dotierte Preis wurde zweimal vergeben: In der Sparte Ingenieurbau landeten erneut Fabian Vetsch und Sven Abderhalden auf dem ersten Rang. Wie letztes Jahr stand in der Kategorie Architektur mit Nora Wüst eine Lernende von der RLC Architekten AG in Rhein­eck zuoberst auf dem Treppchen.