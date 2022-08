Oberriet Ringer-Leckerbissen: Neun Mannschaften kämpften beim Grenzlandturnier um den Sieg Das 57. internationale Grenzlandturnier und der 34. Raiffeisencup brachten spannenden und hochstehenden Ringsport ins Rheintal. Die Schweizer Klubs drückten dem Turnier für einmal den Stempel auf und liessen der Konkurrenz aus dem Ausland das Nachsehen.

Die Ringerstaffel Kriessern überzeugte am Grenzlandturnier und am Raiffeisencup, von dem dieses Mannschaftsbild stammt, durch Quan­tität und Qualität. Bild: PD

Neun Mannschaften kämpften am Grenzlandturnier (GLT) vom Samstag in zwei Gruppen um den Einzug in den Final. In der Gruppe A traf der Gastgeber RS Kriessern auf die RR Schattdorf, den AC Hörbranz, den RC Oberriet-Grabs und die RC Willis­au-Lions. In der Gruppe B trafen der SC Anger, die RS Freiamt, die RR Weinfelden und der KSV Götzis aufeinander. Die Gastgeber beeindruckten schon vor dem ersten Kampf durch ein grosses Aufgebot, das danach auch durch Qualität zu überzeugen wusste.

Ligapodest 2021 ist auch GLT-Podest 2022

Das Team, das der GLT-Ausgabe 2022 den Stempel aufdrückte, war der RC Willisau. Der amtierende Schweizer Meister trat in Bestbesetzung an und zeigte, dass der Weg zum Meisterti­- tel wiederum über ihn führen dürfte. Die Innerschweizer gewannen alle Kämpfe souverän, auch die Gastgeber konnten den Lions-Express nicht wirklich verlangsamen. Der Finaleinzug war verdienter Lohn für einen ganz starken Auftritt.

Dahinter zeigte aber auch die Ringerstaffel Kriessern, dass man durchaus Ambitionen hat. Die Mannschaft hat unter dem Trainergespann Hutter/Hirt merklich an Dynamik gewonnen. Das mit Spannung erwartete «Probederby» gegen den RC Oberriet-Grabs ging klar zugunsten von Gelb-Schwarz aus – und auch die restlichen Teams in der Gruppe hatten gegen die Kriessner das Nachsehen. Der zweite Gruppenplatz berechtigte zum Kampf um Bronze.

In der anderen Gruppe liess Freiamt nichts anbrennen. Die Aargauer qualifizierten sich ebenso souverän für den Final wie die Willisauer in der anderen Gruppe, und so kam es zu einer Wiederholung des Meisterschafts-Finals vom letzten Jahr. Auch im Grenzlandturnier-Final liessen sich die Lions aus Willisau nicht aus der Ruhe bringen und holten sich den Siegerpokal mit einem deutlichen Sieg.

Kriessern vervollständigte das Schweizer Podest

Weil die Gastgeber im Kampf um die Bronzemedaille die Bayern vom SC Anger in einem umkämpften Fight in die Schranken wiesen, lautete am Ende das Siegerpodest gleich wie jenes der letzten Saison in der Swiss Premium League: 1.RC Willisau- Lions, 2. RS Freiamt und 3.RS Kriessern.

Nach der Siegerehrung un­terhielt die Blatta Brass die vielen Gäste zuerst in der Halle und anschliessend bis spät in die Nacht im Barzelt.

Am Raiffeisencup bot sich am Sonntag dem Nachwuchs die Chance, sich zu präsentieren. In den drei Kategorien Rookies, Advanced B und Advanced A kämpften 130 Jungringerinnen und -ringer um Ruhm, Ehre und eine Medaille. Wenn man sah, mit welch grossen Augen vor allem die Kleinsten die präsentierten Medaillen und Pokale bestaunten, wusste man, dass der Einsatz auf der Matte sicher stimmen wird. In allen Kategorien wurde hart, aber nie verbissen gekämpft – das Niveau war vor allem in den beiden Advanced-Kategorien beachtlich.

Viele sind später wohl in der Premium League zu sehen

Bei den Rookies stand der Spass im Vordergrund, war es doch für viele der erste Ernstkampf der noch jungen Karriere. Das Turnier war vorbildlich organisiert, und so konnte man schon um 15 Uhr zur Rangverkündigung schreiten. Jeder der über 100 Starterinnen und Starter durfte sich neben und auf dem Podest präsentieren und Trainer und Eltern schossen ein Erinnerungsfoto fürs Familienalbum. Man darf sicher sein, dass man den einen oder anderen Dreikäsehoch in ein paar Jahren in der Premium League sowie auch am Grenzlandturnier sehen wird.