sieg gegen brunnen Ringerclub Oberriet-Grabs tankt Selbstvertrauen für die Playoffs Der RCOG beendet die Gruppenphase der Challenge League mit einem deutlichen 22:12-Sieg gegen Brunnen.

Gabor Molnar (in Rot) trug drei Punkte zum Oberriet-Grabser Sieg in Brunnen bei. Bild: PD

Dass beide Teams als Gruppensieger in die Halbfinals starten wollten, war nach Bekanntgabe der Aufstellungen klar. Brunnen bot mit Sergio Gamma und Saya Brunner beide Doppellizenzringer auf, während sich Oberriet- Grabs mit Leichtgewicht Oleksandr Golin und Sven Neyer bis 130kg verstärkte.

Die Einsiedler Leihringer gewannen zu Beginn souverän. Janis Steiger traf bis 61kg im freien Stil auf Sergio Gamma. In einem taktischen Kampf verlor Steiger nie die Kontrolle. Er sicherte seinem Team mit einem 3:0 wertvolle Punkte. Gegen den international erprobten Damian Von Euw wollte Trainer Andri Vishar keine Verletzung riskieren und liess den viel leichteren Dominik Steiger nicht antreten. So war dann Gabor Molnar bis 65kg Greco im Einsatz. Auch hier gab es drei Punkte für den RCOG, der zur Pause 13:4 führte.

Ilir Fetahu stand bis 86kg wieder Raphael Sutter gegenüber, diesmal im Freistil. Erneut zeigte Sutter seinen Spezialgriff, den Hüfter. Trotz Startschwierigkeiten meldete sich Fetahu zurück und erkämpfte durch eine knappe 10:11-Niederlage einen Mannschaftspunkt. Bis 70kg stand Samuel Vetsch Freistilspezialist Maithem Abd al Sada gegenüber. Der Kaderringer unterstrich seine Topform und verhinderte mit einem Sieg durch technische Überlegenheit weitere Mannschaftspunkte für Oberriet-Grabs.

Bis 80kg Greco gab es ein Highlight. Andreas Vetsch, bis 67kg international im Einsatz, traf auf den Vize-Schweizer- Meister bis 86kg, Thomas Von Euw. Beide liessen kaum Angriffe zu und versuchten, es über die Bodenlage zu richten. Vetsch punktete so zwar nicht, erzwang aber die letzte Zweierwertung aus dem Standkampf, womit er gewann.

Die letzten Kämpfe, bis 75kg Greco, gefolgt von Freistil, führten Maurus Zogg und Flavio Freuler. Zogg sicherte dem RCOG mit einem Schultersieg über Morteda Abd al Sada den Sieg, wodurch sich Freuler und Sämi Fuchs einem Kampf ohne Hintergedanken an das Endresultat widmen konnten. Fuchs legte vor, Freuler verkürzte vor der Pause mit einer Zweierwertung. Danach ging Freuler dank weiteren zwei Punkten wieder in Führung. Passend zum Kampf hielt dies nicht lange und Fuchs erhöhte rund eine halbe Minute vor Schluss auf 6:4. Unter Zugzwang gelang Freuler Sekunden vor Schluss die entscheidende Wertung – und der Kampf ging an den Triesenberger.

Das deutliche Schlussresultat von 22:12 sichert dem RCOG Rang eins. Er trifft nun am Samstag auf die Ringerriege Tuggen, den mit acht Punkten Zweitrangierten der Gruppe Ost. (mz)

Challenge League

RR Brunnen – RC Oberriet-Grabs 12:22

Bis 57kg Freistil: Jamshidi – Golin 0:16 (0:4), bis 61kg Greco: Gamma – J. Steiger 0:3 (0:2), 65F: Brunner – Molnar 0:6 (0:3), 70G: Ma. Abd al Sada – S. Vetsch 15:0 (4:0), 75F: Mo. Abd al Sada – Zogg 0:14 (0:4), 75G: Fuchs – Freuler 6:6 (1:2), 80F: T. Von Euw – A. Vetsch 3:3 (1:2), 86G: Suter – Fetahu 11:10 (2:1), 97F: D. Von Euw – D. Steiger 0:0 (4:0), 130G: Büeler – Neyer 0:15 (0:4).

Rangliste (alle 4 Kämpfe): 1. Oberriet-Grabs 8, 2. Brunnen 4, 3. Weinfelden 0.