Oberriet Krippenausstellung in Oberriet: Das Resultat stundenlanger Feinarbeit lässt staunen Krippen haben etwas Faszinierendes, Friedvolles an sich. Besondere Exemplare sind im «Rothus» in Oberriet zu sehen.

Krippenausstellung «Rothus» im Gemeindemuseum Oberriet. Bild: Hildegard Bickel

Das ist doch der Diepoldsauer Schwamm! Eine der ausgestellten Krippen im Gemeindemuseum hat die Alphütte der Ortsgemeinde Diepoldsau zum Vorbild. Liebevoll nachgebaut ist in einem Stall neben der Hütte das Jesuskind mit Maria und Josef zu finden. Sogar die Schweizer Fahne ist in der älplerischen Idylle vorhanden.

Im «Rothus» sind derzeit Werke zu bestaunen, gefertigt von den Krippenbaufreunden Diepoldsau-Schmitter und dem Krippenbauverein Montlingen-Eichenwies. Weihnachtskrippen mit regionalem Bezug sind sehr beliebt. Material, Farbgebung und der Aufbau der Krippe spiegeln hier verbreitete Traditionen und Begebenheiten. Dahinter steht der Gedanke, die Darstellung der Heiligen Nacht in die Lebenswelt der Gläubigen zu übertragen und Nähe zu schaffen.

Auch Kinder sind sofort von den Krippen angezogen. Helmut Grutschnig, Mitglied im Krippenbauverein Montlingen-Ei­chenwies, hat eine Höhlenkrippe für einen seiner Enkel, einen Erstklässler, gebaut. «Sie be­deutet ihm viel.» Ein spezielles Exemplar zeigt Krippenbaumeister Otmar Keel. Er hat ein Handörgeli zu einer Krippe umgebaut. Er ist seit bald 20 Jahren im Krippenbauverein Koblach- Altach tätig und hilft auch beim Montlinger Verein mit. Die Kob­lacher Kurse für nächstes Jahr seien so gut wie ausgebucht, freut sich Otmar Keel. Auch Interessierte aus dem Rheintal seien angemeldet. Im Trend sind Krippen in Laternen. Sie haben mehrere Vorteile: Sie setzen kaum Staub an, lassen sich einfach versorgen und brauchen wenig Platz. Wer eine Krippe baut, bettet sie auch gern in eine orientalische Landschaft ein mit Palmen, Kamelen und Häusern mit Kuppeln und Bögen. Gemeinsam ist den schönen Exemplaren ihre Wirkung. Beim Betrachten kommt unweigerlich eine andächtige Stimmung auf. Der Krippenbau fordert Feinarbeit, Geduld und Ideenreichtum. Als Material eignet sich Sperrholz und selbst Gesammeltes wie Wurzeln, Äste und Flechten. Die Figuren werden dazu­gekauft. Mit der richtigen Beleuchtung kommt die Krippe schliesslich zur Geltung und strahlt Weihnachtsfreude aus.