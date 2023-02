Oberriet Auf dem Pannenstreifen die Putzmaschine gerammt Ein Unfall mit ungewöhnlicher Beteiligung geschah am Dienstagnachmittag auf der Autobahn A13. Der Sachschaden ist hoch.

Ein 64-jähriger Autofahrer prallte mit seinem Auto in die Putzmaschine des Unterhaltsdienstes. Bild: Kapo SG

Kurz nach 14.30 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Auto von Sargans in Richtung St. Margrethen. Zwischen Oberriet und Kriessern war auf dem Pannenstreifen ein 63-Jähriger mit einer Putzmaschine in dieselbe Richtung unterwegs. Aus unbekannten Gründen ist der 64-jährige Autofahrer mit der rechten Fahrzeugseite ebenfalls auf den Pannenstreifen geraten und fuhr sein Auto in den Anpralldämpfer der Putzmaschine.

Das Auto wurde weggedreht und prallte in die Mittelleitplanke. Der 64-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Es entstand Sachschaden im Wert von über 70’000 Franken. (red/kapo)