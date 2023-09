Oberriet 76-Jähriger verursacht Unfall in alkoholisiertem Zustand Am Sonntag ist es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der 43-jährige Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der 76-jährige Autofahrer war in alkoholisiertem Zustand unterwegs.

Der Autofahrer musste nach der Atemalkoholprobe den Führerschein abgeben. Symbolbild: Kapo SG

Ein 76-Jähriger fuhr am Sonntagabend mit seinem Auto aus einem Parkplatz in Oberriet und beabsichtigte, in die Staatsstrasse abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Motorrad von Altstätten in Richtung Autobahnanschluss. Dabei kam es zu einem Zusammenstoss der beiden Fahrzeuge, wie es am Montag in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst.

Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 76-Jährige war in alkoholisiertem Zustand unterwegs. Eine Atemalkoholprobe ergab einen Wert von rund 1,3 Promille (0.64 mg/l). Der Führerausweis wurde dem Mann auf der Stelle abgenommen. Es entstand Sachschaden von über 3000 Franken. (kapo/nat)