Oberriet 22-Jähriger alkoholisiert mit Velo verunfallt – und unbestimmt verletzt Am Samstag ist ein 22-Jähriger in fahrunfähigem Zustand mit seinem Velo verunfallt. Er wurde dabei unbestimmt verletzt.

Der Velofahrer prallte gegen die Leitplanke rechts. Bild: Kapo SG

(kapo/nat) Der 22-Jährige fuhr am frühen Samstagmorgen mit seinem Velo auf der Stiegstrasse talwärts. In einer Linkskurve prallte er in die rechtsseitige Leitplanke und wurde über diese hinweggeschleudert. Er stützte folglich das steile Wiesenbord hinunter. Eine Auskunftsperson fand das Velo und verschiedene Gegenstände des Verunfallten auf der Strasse vor.

Der 22-Jährige wurde schlafend unterhalb des Unfallortes aufgefunden. Bild: Kapo SG

Die alarmierte Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen konnte den 22-Jährigen rund 50 Meter unterhalb des Unfallortes schlafend auffinden. Er konnte geborgen und durch die Rettung ins Spital gebracht werden. Zum Unfallzeitpunkt trug der Verunfallte einen Helm. Am Velo entstand Sachschaden von rund 500 Franken.